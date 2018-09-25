СТРОИТЕЛЬСТВО ХАМАМ
От надежной компании "EVT" в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
ОТДЕЛКА БАНИ
Только качественные материалы и большой опыт работы в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ
Любой бассейн в короткие сроки в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
Почему компания EVT?
О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Компания EVT неизменно защищает интересы своих заказчиков. При необходимости мы помогаем выбрать подходящий материал и нужное оборудование. Силами сотрудников проводятся консультации заказчиков по вопросам отделки бани и дизайна хаммама. В процессе тесного сотрудничества с заказчиком мы производим строительство турецкой бани под ключ и ремонт хамамов в Москве, Московской области и других регионах России. Посмотрите, какие хамамы под ключ мы уже построили и выбирайте подходящий для вас вариант.
Наше портфолио также является лучшим примером профессионализма и компетентности наших мастеров, менеджеров, дизайнеров и других сотрудников компании.
В число услуг компании EVT входит:
В вашем распоряжении лучшие мастера, современный арсенал инструментов и испытанные на практике традиционные и передовые технологии XXI века. С нашей помощью вы можете реализовать проект любой сложности по цене, подходящей для вашего бюджета, в максимально возможно сжатые сроки.
Мы работаем по всей России. Телефон для консультаций и заказа: 8 (918)600-02-01.
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Чем мы занимаемся
НАШИ УСЛУГИ
Строительство хамам
Вызовите замерщика. Наш специалист точно снимет показатели, составит примерную смету и даст предварительные консультации по общим и частным вопросам, касающимся будущего хаммама. При заказе хаммама под ключ специалист по снятию размеров может в общих чертах описать возможный будущий проект вашей турецкой сауны.
Отделка бани
Наши мастера знают толк не только в возведении правильного банного помещения, но и в монтаже дымоходов, банных печей. Благодаря четко отлаженной и последовательной работе, мы сделаем ваш интерьер современным и высокотехнологичным. С фото готовых проектов можете ознакомиться на сайте.
Строительство бассейнов
Нужно построить бассейн? Спроектировать вентиляцию или систему водоснабжения? Подобрать современное оснащение для отопительной системы? Это к нам! «EVT» рада предложить вам свои услуги по подбору и поставке технического оснащения, установке, пуско-наладке, сервисному обслуживанию разнообразных инженерных систем, бассейнов.
Все наши услуги
КОНСУЛЬТАЦИЯ И БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТЫ
Наши специалисты быстро свяжутся с Вами и проконсультируют
Факты, которые влияют на цену
СТОИМОСТЬ
Стоимость на любой бюджет
Каждый заказчик EVT может воспользоваться одним из трех пакетов услуг в зависимости от выбранной ценовой категории. Выбирайте подходящий пакет услуг и делайте заказ.
Этапы работы с нами
УСЛОВИЯ
Бассейн и хамам под ключ
по выгодной цене на любой вкус
Компания EVT производит полный комплекс работ по строительству хаммамов, саун, бань и бассейнов в Москве и Московской области. Нужен бассейн или хамам цена которого подходит для реализации стандартного проекта для коммерческого использования? В портфолио наших мастеров — сотни таких проектов, выполненных в различных масштабах. Для вас не важна стоимость хамама, и в расчет берутся только ваши пожелания и требования к проекту? В нашем арсенале есть все, что нужно для создания эксклюзивной восточной сауны или респектабельного бассейна.
Бассейны и хамам под ключ — цена для свободного выбора
Специалисты EVT оснащены полным арсеналом оборудования и технологий, необходимых для успешной реализации бюджетных и дорогостоящих проектов со 100% гарантией качества и функциональности.
В общую стоимость хамама (или бассейна) включены затраты на:
роектирование помещения специалистами по дизайну, инженерному планированию, строительству, оборудованию
оздоровительных зон и пр.;
получение официальных разрешений от специальных органов при необходимости;
закупку материалов;
транспортировку материалов;
оплату работ мастеров и других специалистов, задействованных в процессе.
Возведите остров умиротворения, покоя и гармонии на своей территории — постройте на своем участке турецкую баню. Благодаря EVT это стало возможным в полном соответствии с традиционными восточными канонами. Наши мастера в точности соблюдают правила сооружения и декорирования хаммамов, объединяя древневосточные традиции с возможностями использования современных строительных/отделочных материалов и оборудования для восточных парных и бассейнов.
Обращайтесь к нашим консультантам с вопросами по цене хамама, стоимости хамама при его строительстве под ключ и цене на проведение отдельных работ. Заказчики получают сопутствующие консультации бесплатно.
С нами строить стало еще проще, наши магазины
ЭКОНОМИЯ 50% НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХАМАМ
Наш магази строительных панелей для хамам - купола, лижаки, сидения и многое другое от производителя.
30% СКИДКА НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХАМАМ, БАНИ, БАССЕЙНА (БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ)
Наш магази оборудования
Мы лидеры в своей сфере строительстве и отделки SPA зон, почти тысяча довольных клиентов! в строительстве и продаже нашего оборудования и материалов без посредников огромная выгода работать на прямую. Свяжитесь с нами и начнем работать осуществим любой ваш проект или подберем дешевые и качественное оборудование и материалы для вашего хамама, бани, бассейна, соленой комнаты, УЗВ фермы.
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Если у Вас остались к нам вопросы - вы можете позвонить нам по номеру телефона или же оставить заявку ниже, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.