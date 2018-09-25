Строительство хамамов, бань, бассейнов и SPA зон любой сложности - Evt-hamam

СТРОИМ СПА-ЗОНЫ
профессиональное строительство хаммамов
Перейти к контенту
СТРОИТЕЛЬСТВО ХАМАМ
От надежной компании "EVT" в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
ОТДЕЛКА БАНИ
Только качественные материалы и большой опыт работы в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ
Любой бассейн в короткие сроки в Москве и Московской обл, работаем по всей России!
Почему компания EVT?
О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Компания EVT неизменно защищает интересы своих заказчиков. При необходимости мы помогаем выбрать подходящий материал и нужное оборудование. Силами сотрудников проводятся консультации заказчиков по вопросам отделки бани и дизайна хаммама. В процессе тесного сотрудничества с заказчиком мы производим строительство турецкой бани под ключ и ремонт хамамов в Москве, Московской области и других регионах России. Посмотрите, какие хамамы под ключ мы уже построили и выбирайте подходящий для вас вариант.
Наше портфолио также является лучшим примером профессионализма и компетентности наших мастеров, менеджеров, дизайнеров и других сотрудников компании.
 
В число услуг компании EVT входит:
строительство бассейнов;
строительство соляных комнат;
строительство спа зон;
строительство турецкой бани под ключ;
отделка бани;
строительство саун под ключ;
возведение и обустройство ферм УЗВ.
 
В вашем распоряжении лучшие мастера, современный арсенал инструментов и испытанные на практике традиционные и передовые технологии XXI века. С нашей помощью вы можете реализовать проект любой сложности по цене, подходящей для вашего бюджета, в максимально возможно сжатые сроки.
 
Мы работаем по всей России. Телефон для консультаций и заказа: 8 (918)600-02-01.
Специальное предложение
Успей до конца октября!

Строительство
Хамам под ключ!
СКИДКА 7%

Дизайн в подарок
БЕСПЛАТНО

При оплате наличными
звездное небо в
ПОДАРОК


Отделка
бани под ключ!
СКИДКА 5%
 
Дизайн в подарок
 БЕСПЛАТНО






При строительстве
Бассейна под ключ
БУДЕТ СКИДКА
По индивидуальному согласованию
Дизайн в подарок
БЕСПЛАТНО
На оборудование
СКИДКА 8%

Выберите свою скидку
 Хамам Баня Бассейн
Заполните форму и мы свяжемся с Вами для обсуждения скидки.
Чем мы занимаемся
НАШИ УСЛУГИ

Строительство хамам

Вызовите замерщика. Наш специалист точно снимет показатели, составит примерную смету и даст предварительные консультации по общим и частным вопросам, касающимся будущего хаммама. При заказе хаммама под ключ специалист по снятию размеров может в общих чертах описать возможный будущий проект вашей турецкой сауны.

Отделка бани

Наши мастера знают толк не только в возведении правильного банного помещения, но и в монтаже дымоходов, банных печей. Благодаря четко отлаженной и последовательной работе, мы сделаем ваш интерьер современным и высокотехнологичным. С фото готовых проектов можете ознакомиться на сайте.

Строительство бассейнов

Нужно построить бассейн? Спроектировать вентиляцию или систему водоснабжения? Подобрать современное оснащение для отопительной системы? Это к нам! «EVT» рада предложить вам свои услуги по подбору и поставке технического оснащения, установке, пуско-наладке, сервисному обслуживанию разнообразных инженерных систем, бассейнов.
Все наши услуги
КОНСУЛЬТАЦИЯ И БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТЫ
Наши специалисты быстро свяжутся с Вами и проконсультируют
Факты, которые влияют на цену
СТОИМОСТЬ

Стоимость на любой бюджет

Каждый заказчик EVT может воспользоваться одним из трех пакетов услуг в зависимости от выбранной ценовой категории. Выбирайте подходящий пакет услуг и делайте заказ.
Этапы работы с нами
УСЛОВИЯ
555(V2)

Бассейн и хамам под ключ

по выгодной цене на любой вкус
Компания EVT производит полный комплекс работ по строительству хаммамов, саун, бань и бассейнов в Москве и Московской области. Нужен бассейн или хамам цена которого подходит для реализации стандартного проекта для коммерческого использования? В портфолио наших мастеров — сотни таких проектов, выполненных в различных масштабах. Для вас не важна стоимость хамама, и в расчет берутся только ваши пожелания и требования к проекту? В нашем арсенале есть все, что нужно для создания эксклюзивной восточной сауны или респектабельного бассейна.
Бассейны и хамам под ключ — цена для свободного выбора
Специалисты EVT оснащены полным арсеналом оборудования и технологий, необходимых для успешной реализации бюджетных и дорогостоящих проектов со 100% гарантией качества и функциональности.

В общую стоимость хамама (или бассейна) включены затраты на:

роектирование помещения специалистами по дизайну, инженерному планированию, строительству, оборудованию
оздоровительных зон и пр.;
получение официальных разрешений от специальных органов при необходимости;
закупку материалов;
транспортировку материалов;
оплату работ мастеров и других специалистов, задействованных в процессе.
    
Возведите остров умиротворения, покоя и гармонии на своей территории — постройте на своем участке турецкую баню. Благодаря EVT это стало возможным в полном соответствии с традиционными восточными канонами. Наши мастера в точности соблюдают правила сооружения и декорирования хаммамов, объединяя древневосточные традиции с возможностями использования современных строительных/отделочных материалов и оборудования для восточных парных и бассейнов.
Обращайтесь к нашим консультантам с вопросами по цене хамама, стоимости хамама при его строительстве под ключ и цене на проведение отдельных работ. Заказчики получают сопутствующие консультации бесплатно.

С нами строить стало еще проще, наши магазины

ЭКОНОМИЯ 50% НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХАМАМ

Наш магази строительных панелей для хамам - купола, лижаки, сидения и многое другое от производителя.




30% СКИДКА НА ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ ХАМАМ, БАНИ, БАССЕЙНА (БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ)

Наш магази оборудования




Мы лидеры в своей сфере строительстве и отделки SPA зон,  почти тысяча довольных клиентов! в строительстве и продаже нашего оборудования и материалов без посредников огромная выгода работать на прямую. Свяжитесь с нами и начнем работать осуществим любой ваш проект или подберем дешевые и качественное оборудование и материалы для вашего хамама, бани, бассейна, соленой комнаты, УЗВ фермы.
Остались вопросы?
Если у Вас остались к нам вопросы - вы можете позвонить нам по номеру телефона или же оставить заявку ниже, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Мы предлагаем вам полный спектр услуг от проектирования до строительства турецких бань (хамаммов) любых SPA зон.
Наша компания EVT учтет  любые ваши пожелания.


Яндекс.Метрика
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Мобильные устройства
© Компания "evt-hamam"  2015— Все права защищены.
Строительство
Оборудование
Материалы
О компании
Мы в соц сетях
© Компания "evt-hamam"  2015— Все права защищены.
Мобильные устройства
Мобильные устройства
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Назад к содержимому